Mercato - OM : Avenir, départ… Alvaro Gonzalez revient sur le feuilleton Villas-Boas !

Publié le 8 octobre 2020 à 1h15 par T.M.

Cet été, suite au départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas aurait lui aussi pu quitter l’OM. Un départ qui aurait très bien pu remettre en question l’avenir d’Alvaro Gonzalez sur la Canebière.

Du côté de l’OM, on a tremblé pendant plusieurs semaines cet été. Alors que le club phocéen avait décidé de se séparer d’Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier, un froid a été jeté sur l’avenir d’André Villas-Boas. En effet, le Portugais avait lié son sort à celui de l’Espagnol. L’entraîneur de l’OM était ainsi proche de faire ses valises, mais au final, il est revenu sur sa décision, acceptant de rester une saison de plus sur la Canebière. Un feuilleton qui a fait énormément de bruit dans le vestiaire phocéen et qui aurait pu remettre en question le sort de certains joueurs. Cela aurait notamment pu être le cas d’Alvaro Gonzalez, lui qui était prêté par Villarreal la saison dernière.

« Cela aurait été difficile de perdre Zubizarreta et Villas-Boas »