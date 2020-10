Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto, Henrique... L'annonce claire de Villas-Boas !

Publié le 7 octobre 2020 à 17h15 par A.M.

Quelques heures après la fermeture du mercato, André Villas-Boas s'est prononcé sur ce qui reste comme le principal de l'OM sur le marché, à savoir l'absence de l'arrivée d'un autre avant-centre.

Durant le mercato, l'Olympique de Marseille s'est globalement bien renforcé en recrutant notamment Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Michaël Cuisance, sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert. Le seul investissement concerne Luis Henrique, recruté pour 8M€. Le jeune brésilien débarque dans un rôle de second couteau essentiellement pour préparer l'avenir. Par conséquent, l'OM n'a pas réussi à attirer un nouvel avant-centre, ce qui semblait pourtant être une priorité surtout pour assurer le rôle de doublure de Dario Benedetto qui traverse une période de doute.

«Je fais confiance à Dario Benedetto»