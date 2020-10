Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Alvaro Gonzalez fracasse Neymar après leur clash !

Publié le 7 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Invité à commenter son clash avec Neymar, Alvaro Gonzalez s'est une nouvelle fois prononcé sur cette affaire et charge la star du PSG.

« Je veux me dire, du moins j'espère que c'est un malentendu, qu'il a mal compris certains mots à un moment durant lequel le match était compliqué. J'espère que c'était ça, que ce n'était pas quelque chose d'un autre style. Je n’ai pas parlé avant pour deux raisons : d’abord parce que les vagues m’ont totalement submergé. Je n’aurais pas pu gagner contre Neymar médiatiquement ». Il y a quelques jours, Alvaro Gonzalez sortait du silence au sujet de son altercation avec Neymar. Accusé par la star du PSG d'avoir tenu des propos racistes, le défenseur de l'OM n'a finalement écopé d'aucune sanction. La Commission de discipline de la LFP a en effet jugé qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves à sa disposition pour sanctionner l'Espagnol a donc décidé de s'abstenir. Un soulagement pour Alvaro Gonzalez qui charge désormais Neymar.

«Je n’ai prononcé aucune insulte raciste»