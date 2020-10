Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Neymar, racisme... Alvaro Gonzalez sort du silence !

Publié le 3 octobre 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que ni Neymar ni Alvaro Gonzalez n’ont écopé d’une sanction cette semaine dans l’affaire de supposés propos racistes prononcés par les deux hommes lors de PSG-OM, le défenseur espagnol des Phocéens a livré sa version sur cette affaire.

La LFP a tranché cette semaine en n’infligeant aucune sanction à Alvaro Gonzalez et à Neymar. Le premier cité était accusé par le second d’avoir tenu des propos racistes à son encontre lors du match opposant le PSG et l’OM il y a près de trois semaines. L’international brésilien accusait l’ancien défenseur de Villarreal de l’avoir traité de « mono de mierda », soit « singe de merde » en français. De l’autre côté, Neymar était accusé d’avoir prononcé une insulte raciste à l’encontre d’Hiroki Sakai, à tort selon le principal intéressé. Du reste, le Brésilien était aussi pointé du doigt pour une supposée insulte homophobe prononcée lors de la rencontre. Quoi qu’il en soit, faute de disposer de suffisamment de preuves, la commission de discipline de la Ligue a choisi de ne prononcer aucune sanction ce mercredi, tandis que le PSG et l’OM jouent l’apaisement depuis quelques jours. Et de son côté, au moment de revenir sur cette affaire dans une interview diffusée sur YouTube , Alvaro Gonzalez a plaidé le malentendu en revenant également sur les menaces dont il aurait fait l’objet ces derniers jours.

« J'ai eu peur, oui »