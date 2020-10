Foot - PSG

PSG - Malaise : Keylor Navas assure la défense de Mauro Icardi !

Publié le 2 octobre 2020 à 20h45 par La rédaction

Triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, Keylor Navas a apporté son expérience au PSG. Le gardien costaricien a décrypté le mental de Mauro Icardi face aux cages.

Arrivé du Real Madrid pour aider le PSG a passé un cap en Ligue des Champions, Keylor Navas a mené les Parisiens en finale dès sa première saison. Vainqueur d'une Liga et de trois Ligue des Champions, le Costaricien a ajouté tous les trophées français à son palmarès. En ce début de saison, les ambitions du PSG reste les mêmes : tout gagner. Et pour aller au bout des compétitions, l'adage requiert un grand gardien et un grand buteur.

« Il n'est jamais démoralisé »