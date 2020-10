Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Thomas Tuchel affiche un énorme soulagement pour Neymar !

Publié le 1 octobre 2020 à 17h15 par A.M.

Alors qu'il craignait le pire pour Neymar, Thomas Tuchel a affiché son soulagement de voir que le Brésilien n'avait écopé d'aucune sanction.

« Ce qui m'inquiète le plus le concernant c'est son passage devant la commission de discipline mercredi ». Voilà le message diffusé par Thomas Tuchel après la victoire à Reims dimanche (2-0). Et pour cause, mercredi soir, la Commission de discipline de la LFP s'est réunie ce mercredi soir afin de juger l'affaire impliquant Neymar à Alvaro Gonzalez. Les deux joueurs risquaient jusqu'à 10 matches de suspension pour propos racistes et homophobes. Mais la LFP a finalement jugé qu'elle n'avait pas assez de preuves à sa disposition et a donc décidé de ne sanctionner aucun des deux joueurs.

«Je me sens très heureux»