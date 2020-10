Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Neymar, «raciste»... La sortie surréaliste du clan Marquinhos sur Alvaro !

Publié le 1 octobre 2020 à 10h45 par A.M.

Suite à la décision de la Commission de discipline de n'infliger aucune sanction à Neymar et Alvaro Gonzalez, le frère de Marquinhos s'en est pris vigoureusement au défenseur de l'OM.

Quasiment deux semaines après le choc entre le PSG et l'OM, la Commission de discipline a décidé de n'infliger aucune sanction à Neymar et Alvaro Gonzalez alors que le premier accusait le second d'avoir tenu des propos racistes. Un soulagement pour le défenseur espagnol : « Le cauchemar est en partie terminé avec une décision plus que méritée. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais raciste. Merci beaucoup à l'OM pour la confiance et la loyauté. Et merci aux supporters pour leur énorme soutien. On se retrouve sur le terrain . » Mais du côté du PSG, cette décision fait grincer des dents.

Le frère de Marquinhos s'en prend au «raciste» de Marseille