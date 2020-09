Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Le coup de gueule de Bernat sur le Classico !

Publié le 30 septembre 2020 à 21h45 par A.D.

Lors du dernier Classico entre le PSG et l'OM, plusieurs joueurs ont pété les plombs dans le temps additionnel. Alors que des coups ont été échangés, Juan Bernat a tenu à faire passer un message fort.

Le 13 septembre dernier, l'OM a mis fin à une malédiction vieille de neuf ans (27 novembre 2011). Lors du dernier Classico entre les deux équipes rivales, Marseille est enfin parvenu à retrouver la victoire. Toutefois, ce n'est pas la seule information à retenir de ce match. Durant la partie, qui était riche en animosité, l'arbitre de la rencontre a dû sortir 12 cartons jaunes et 5 rouges. Un record. Si les joueurs se sont montrés virulents lors de leurs interventions, certains d'entre eux ont dépassé les bornes lors des arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. En effet, plusieurs hommes de Thomas Tuchel et d'André Villas-Boas en sont venus aux mains. Ce qui n'a pas manqué de choquer Juan Bernat, qui ne se trouvait pas sur le terrain lorsque la situation a dégénéré.

«On a vu un coup de poing, un coup de pied, ça ne peut pas arriver sur un terrain»