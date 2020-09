Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès ne voit plus qu’un seul défaut avec Neymar !

Publié le 29 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Auteur d’une prestation XXL dimanche soir avec le PSG contre Reims, Neymar a retrouvé des couleurs. Et Pierre Ménès attend désormais qu’il retrouve le chemin des filets…

Après un début de saison très poussif, le PSG semble peu à peu retrouver son rythme de croisière comme en témoigne ce succès convaincant dimanche soir sur la pelouse du Stade de Reims (2-0). Neymar, qui a rendu une belle copie, est notamment l’une des grandes satisfactions de la soirée pour le PSG comme l’a constaté Pierre Ménès sur son blog.

« Maintenant, il faut qu’il se remette à marquer »