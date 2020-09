Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Sakai, Alvaro... Villas-Boas prévient Neymar !

Publié le 24 septembre 2020 à 15h45 par A.M.

Alors que la LFP étudiera le 30 septembre prochain l'affaire opposant Neymar à Alvaro Gonzalez, André Villas-Boas semble très serein concernant son joueur.

Plus de dix jours après les faits, le Classico entre le PSG et l'OM continue de faire parler. Il faut dire que Neymar a accusé Alvaro Gonzalez d'avoir tenu des propos racistes. Une version confirmée par des experts en lecture labiale consultés par O Globo qui assurent que le défenseur de l'OM « prononce le mot "mono" en espagnol (« singe » en français, NDLR), au moment où il parle et tourne la tête. » D'ailleurs, Francisco Miguel Mendoza Vela, expert au centre d'attention personnalisée en psychologie et en éducation (Cappe) de Madrid, abonde également en ce sens d'après Le Parisien . Toutefois, Neymar ne sera pas exempt de tout reproche et serait coupable d'insultes homophobes envers Alvaro Gonzalez, mais également d'insultes racistes à l'égard d'Hiroki Sakai que la star du PSG aurait traité de « Chinois de merde » selon le journaliste de la Cadena COPE , Javier Gomez. De son côté, Alvaro Gonzalez aurait « juré » aux supporters de l'OM ainsi qu'à sa direction qu'il n'avait pas tenu de propos racistes. Bref, cette affaire devient difficile à suivre. Mais André Villas-Boas affiche sa confiance envers ses joueurs.

Villas-Boas est «tranquille» pour Alvaro