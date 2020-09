Foot - PSG

PSG/OM : L’heure est à la confrontation entre Alvaro Gonzalez et Neymar !

Publié le 24 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Lassé et touché par les allégations de racisme depuis le Classique face au PSG, Alvaro Gonzalez a saturé et aurait juré ne pas avoir tenu les propos soulignés par Neymar. Une confrontation serait réclamé par le défenseur de l’OM.

Le dimanche 13 septembre dernier, l’OM a vaincu le PSG sur le score d’un but à zéro. Une première depuis neuf ans. Mais ce succès est directement passé au second plan par les accusations de racisme de Neymar à l’encontre d’Alvaro Gonzalez. Selon la star parisienne, le défenseur de l’OM l’aurait insulté de « mano » (singe). Néanmoins, son clan et l’effectif de l’OM nie que le joueur puisse tenir de tels propos. Muet sur le sujet depuis cet épisode, qui lui aurait valu des déclarations de mort, Alvaro Gonzalez aurait atteint le point de non-retour.

Alvaro Gonzalez veut tirer les choses au clair avec Neymar !