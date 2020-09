Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo en rajoute une couche sur Marco Verratti !

Publié le 24 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Habitué à ses sorties acerbes sur Marco Verratti, Daniel Riolo en a rajouté une couche sur le milieu de terrain italien du PSG.

« Verratti, c’est un vrai joueur de football. Quand tu as un PSG qui n’y arrive pas face à des équipes qui mettent un gros tempo, style Liverpool ou le Bayern, s’il y en a bien un capable de déjouer ce pressing là, c’est bien Verratti ! Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Tu n’arrives pas à lui prendre le ballon ! Comme tous les grands joueurs, dans les grands matches il est capable d’élever son tempo . » Cette analyse est signée Jérôme Rothen qui avait en face de lui un certain Daniel Riolo, réputé pour ne pas être le plus grand fan de Marco Verratti. Et sans surprise, il n'en fallait pas plus pour faire réagir le joueur.

«Le Bayern ils jouaient avec Goretzka et Thiago, Verratti il ne vaut même pas la moitié d’un des deux»