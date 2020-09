Foot - PSG

PSG : Tuchel est interpellé pour Marquinhos et Neymar !

Publié le 23 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel a utilisé Marquinhos et Neymar dans différentes positions sur le terrain, cette polyvalence semble ravir Tite.

Grand adepte de la polyvalence, Thomas Tuchel n'hésite pas à utiliser ses joueurs dans différents registres. C'est notamment le cas de Marquinhos, défenseur central de formation, et régulièrement utilisé un cran plus haut au milieu de terrain. C'est aussi vrai pour Neymar qui a évolué en tant qu'ailier gauche, meneur de jeu et même faux numéro 9 sous les ordres du technicien allemand au PSG. Et visiblement, ce n'est pas pour déplaire à Tite, le sélectionneur du Brésil.

Tite valide les choix de Tuchel