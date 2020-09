Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Neymar, racisme... Alvaro Gonzalez va faire une énorme annonce !

Publié le 22 septembre 2020 à 10h15 par A.M.

Accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de Neymar, Alvaro Gonzalez s'apprêterait à sortir du silence afin de démentir et révéler ce qu'il a vraiment dit à la star du PSG.

L'étau se resserre pour Alvaro Gonzalez. Accusé par Neymar d'avoir tenu des propos racistes à son encontre, le défenseur espagnol s'est défendu d'être raciste et l'OM a défendu son joueur. Toutefois, plusieurs spécialistes en lecture labiale accréditent la version du joueur du PSG et confirment que le Marseillais a bien dit « mono », à savoir « singe » en espagnol. Et pourtant, ces derniers jours, l'oncle d'Alvaro Gonzalez prétendait le contraire chargeant au passage Neymar : « Il lui a aussi dit "suc* moi", parce que Neymar l'a constamment insulté durant le match. Il lui a dit qu'il gagnait 4 euros alors que lui gagnait 10 millions par an. Si tu regardes de ce point de vue-là, ce sont eux les racistes. Le meilleur ami d'Alvaro quand il était à l'Espanyol était Caicedo, qui est un joueur de couleur. Neymar tente maintenant de minimiser la chose, mais le mal est fait. C'est un peu hypocrite. »

Alvaro Gonzalez va contre-attaquer