Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Alvaro Gonzalez veut régler ses comptes avec Neymar !

Publié le 23 septembre 2020 à 21h00 par B.C. mis à jour le 23 septembre 2020 à 21h04

Affecté par l'affaire de racisme dans laquel il est impliqué, Alvaro Gonzalez a rencontré les supporters de l'OM en début de semaine afin de donner sa vérité. L'Espagnol en a également profité pour leur faire part de son souhait de rencontrer Neymar afin de mettre les choses au clair.

Accusé de racisme par Neymar, Alvaro Gonzalez continue de clamer son innocence. Pourtant, plusieurs experts ont assuré que l'Espagnol avait bien prononcé le mot « mano » (« singe ») à la star du PSG. C'est désormais à la commission de discipline de la LFP de trancher sur le sujet, et de savoir si Neymar a également tenu des insultes racistes et/ou homophobes. En attendant, Alvaro Gonzalez a tenu à rencontrer les supporters et les dirigeants pour leur affirmer qu'il n'avait jamais tenu de propos racistes, une rencontre expliquée en détail par RMC .

Alvaro Gonzalez jure qu'il n'a rien dit et veut rencontrer Neymar