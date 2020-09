Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Pierre Ménès évoque un dossier brûlant de Galtier !

Publié le 28 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été, Jonathan Ikoné n’entre donc plus tellement dans les plans de Christophe Galtier. Pourtant, le LOSC aurait encore bien besoin de ses services comme le constate Pierre Ménès…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 21 septembre dernier, un club anglais a formulé une grosse pour arracher Jonathan Ikoné des rangs du LOSC en cette fin de mercato estival. Du coup, puisqu’il semble se trouver en instance de départ, l’international français n’est plus titularisé par Christophe Galtier qui s’attend à voir filer Ikoné d’un jour à l’autre. Mais Pierre Ménès a dressé un constat accablant à ce sujet sur son blog, après la rencontre de vendredi soir entre le LOSC et le FC Nantes (2-0).

« Je ne sais pas si Ikoné va partir, mais… »