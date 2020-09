Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel vole au secours de Mauro Icardi !

Publié le 26 septembre 2020 à 23h45 par B.C.

Alors que Mauro Icardi peine à retrouver son efficacité face au but, Thomas Tuchel ne se dit pas inquiet par la perte de confiance de son attaquant.

Arrivé l'an dernier dans la capitale, et recruté définitivement cet été par Leonardo, Mauro Icardi n'a pas mis longtemps avant de s'illustrer sur le front de l'attaque, au point de mettre Edinson Cavani sur le banc de touche. Cependant, l'Argentin connaît actuellement une longue période de disette, très longue même puisque le joueur n'a plus marqué en match officiel depuis le 29 février dernier (face à Dijon, 4-0), soit bientôt 7 mois. Thomas Tuchel n'avait d'ailleurs pas hésité à se passer des services de son attaquant lors de la fin du Final 8 de la Ligue des champions après le match catastrophique d'Icardi face à l'Atalanta Bergame. Alors que le PSG n'a pas recruté d'attaquant jusqu'à maintenant, le coach allemand a tenu à envoyer un message à Icardi.

« Je suis confiant pour lui »