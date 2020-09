Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Crachat, Neymar, Alvaro... Angel Di Maria en rajoute une couche !

Publié le 24 septembre 2020 à 15h15 par B.C.

Sanctionné de 4 matches de suspension par la commission de discipline de la LFP pour son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez, Angel Di Maria justifie son geste par les propos supposés de l'Espagnol en direction de Neymar.

Le verdict est tombé pour Angel Di Maria. Lors du Classique bouillant entre le PSG et l'OM le 13 septembre dernier, l'Argentin s'était fait remarquer d'une mauvaise manière en crachant en direction d'Alvaro Gonzalez. Alors qu'il encourait une suspension de 6 matches, la commission de discipline de la LFP a finalement infligé 4 matches fermes à l'attaquant du PSG, qui sera donc absent à partir de la sixième journée de Ligue 1. Invité de Radio Continental ce mercredi soir, Angel Di Maria est revenu sur cette suspension et son geste.

« Ce que j'ai fait, je l'ai fait par réaction parce qu'il y a eu des mots qui ne m'ont pas plu »