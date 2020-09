Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Di Maria, Neymar... Le gros coup de gueule de Tuchel après le Classico !

Publié le 26 septembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Reims, Thomas Tuchel a avoué ne pas comprendre la décision de la commission de discipline.

Près de deux semaines après le Classique entre le PSG et l’OM, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict sur l’ensemble des joueurs expulsés. Le PSG n’a pas été verni avec notamment une suspension de six matches pour Layvin Kurzawa ou encore une suspension de quatre matches pour Angel Di Maria. Devant également composé avec les blessés et d’éventuels nouveaux cas positifs de Covid-19, Thomas Tuchel s’est montré assez remonté, alors que le PSG possède des suspendus pour quatorze matchs de championnat.

« Je dois accepter mais je ne comprends pas du tout »