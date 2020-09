Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Dans l'affaire Alvaro/Neymar, le PSG et l'OM sont prêts !

Publié le 30 septembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

A quelques heures du verdict de la Commission de discipline de la LFP suite aux incidents ayant émaillé le choc opposant le PSG à l'OM le 13 septembre dernier, les deux clubs ont préparé leurs arguments afin de défendre leur joueur respectif à savoir Neymar et Alvaro Gonzalez, tous deux accusés d'avoir tenu des propos racistes.

C'est le grand jour. Pour la troisième et dernière fois, la Commission de discipline de la LFP va se réunir afin de traiter les incidents ayant émaillé le Classique du 13 septembre dernier. Après avoir infligé plusieurs sanctions suite à la bagarre de la fin du match qui concernait Layvin Kurzawa (6 matches fermes), Jordan Amavi (3 matches fermes), Neymar (3 matches dont un avec sursis), Leandro Paredes (3 matches dont un avec sursis) et Dario Benedetto (1 match ferme), la Ligue avait étudié le cas Angel Di Maria, jugé coupable d'avoir craché sur Alvaro Gonzalez. Résultat, 4 matches de suspension pour l'Argentin du PSG. Désormais, la Commission de discipline de la LFP va devoir statuer sur les faits les plus graves et se réunit donc ce mercredi afin d'étudier les accusations de racisme de Neymar à l'égard d'Alvaro Gonzalez et d'Hiroki Sakai à l'encontre de la star brésilienne.

De nouvelles images des insultes de Neymar

En effet, alors que Neymar s'est plaint publiquement d'avoir été la victime d'injures racistes de la part d'Alvaro Gonzalez, Hiroki Sakai se serait contenté d'informer sa direction. Et alors que des experts en lecture labiale de la chaîne de télévision brésilienne O Globo confirment que le défenseur de l'OM a prononcé le mot « mono » qui signifie « singe » en espagnol, du côté de l'Espagne, ce sont les propos de Neymar à l'encontre d'Hiroki Sakai qui sont mis en avant. Déjà accusé d'avoir tenu des propos homophobes envers Alvaro Gonzalez, le numéro 10 du PSG aurait également insulté l'international japonais. Selon le journaliste de la Cadena COPE , Javier Gomez, le Brésilien aurait traité le latéral de l'OM de « Chinois de merde ». Et alors que le club phocéen serait déjà en possession d'images prouvant cette version, le Cadena SER , autre radio ibérique, dévoile la vidéo sur laquelle Neymar aurait proféré ces insultes avant d'ajouter : « put... de championnat ». Evidemment, pour le moment, dans les deux cas, ce ne sont que des suppositions et aucune preuve ne confirme formellement qu'Alvaro Gonzalez et Neymar aient tenu des propos racistes.

L'OM a un plan, le PSG prépare sa défense