PSG/OM - Polémique : Sakai, racisme... Nouveau coup de tonnerre pour Neymar !

Publié le 30 septembre 2020

Alors que la Commission de discipline se réunit ce mercredi afin de statuer sur les incidents qui auraient opposé Neymar à Alvaro Gonzalez et Hiroki Sakai, la presse espagnole dévoile de nouvelles images compromettantes pour la star du PSG.

On va enfin savoir. En effet, c'est ce mercredi que la Commission de discipline de la LFP se réunit afin de rendre son verdict au sujet des éventuels propos racistes qu'auraient tenus Alvaro Gonzalez à l'égard de Neymar, mais également le Brésilien à l'encontre d'Hiroki Sakai. En plus des accusations publiques de la star du PSG, qui assure que le défenseur espagnol l'a insulté de « singe », une version confirmée par des experts en lecture labiale de la télévision brésilienne, l'international japonais se serait également plaint auprès de sa direction d'insultes racistes proférées par Neymar comme le révélait récemment le journaliste de la Cadena COPE , Javier Gomez.

La presse espagnole dévoile de nouvelles images

Et à quelques heures du verdict attendu de la LFP, La Cadena SER dévoile les images de l'incident entre Neymar et Hiroki Sakai. Et visiblement, ces images semblent accablantes pour le Brésilien puisqu'on l'aperçoit dire à deux reprises « Chinois de mer.. » à l'égard du latéral japonais avant de lancer quelques secondes plus tard : « put... de championnat ». C'est d'ailleurs sur cette vidéo que compte s'appuyer l'OM comme preuve des propos tenus par le numéro 10 du PSG qui aurait également eu des propos homophobes à l'égard d'Alvaro Gonzalez. Quoi qu'il en soit, c'est désormais à la Ligue de trancher et de rendre un verdict très attendu ce mercredi soir. Neymar et Alvaro Gonzalez risquent jusqu'à 10 matches de suspension.