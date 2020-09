Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Alvaro, racisme... Marquinhos fait une annonce pour Neymar !

Publié le 26 septembre 2020 à 12h30 par A.M.

Très proche de Neymar, Marquinhos s'est prononcé sur l'état d'esprit du numéro 10 du PSG après le bouillant choc contre l'OM. Et s'il préfère se montrer mesuré concernant les éventuels propos racistes qu'aurait tenus Alvaro Gonzalez, le capitaine parisien assure qu'il ne croit pas que Neymar ait pu insulter Hiroki Sakai.

Malgré la victoire historique de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, une première depuis 9 ans, l'aspect sportif est relégué au second plan. Et pour cause, le match a été émaillé de nombreux accrochages avec à la clé cinq cartons rouges. Les sanctions sont d'ailleurs tombées puisque Layvin Kurzawa a écopé de six matches de suspension, trois pour Jordan Amavi tandis qu'Angel Di Maria sera suspendu quatre rencontres pour son crachat sur Alvaro Gonzalez. Neymar, qui a quant à lui pris trois matches, dont un avec sursis, est confronté à une affaire bien plus grave puisqu'il a accusé le défenseur espagnol de l'OM d'avoir tenu des propos racistes. Une version confirmée par des experts en lecture labiale de la chaîne de télévision brésilienne O Globo . Mais pour le moment, la LFP n'a pas encore tranché et se réunira le 30 septembre pour prendre une décision.

«Ça a été un sujet délicat à aborder»

En attendant, les acteurs de cette affaire sont dans l'attente. Interrogé par Le Parisien , Marquinhos donne des nouvelles de Neymar et raconte la façon dont il vit la situation : « On a beaucoup discuté. Ça a été un sujet délicat à aborder, mais on a beaucoup parlé entre nous, surtout pour savoir ce qu'il s'était vraiment passé. Certaines choses se passent sur le terrain avec le stress et la pression, mais il ne faut pas en arriver à ce genre d'insultes. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie mais, quand c'est le cas, on doit payer. Il faut voir si les images amènent des preuves. Si c'est le cas, le joueur [Alvaro] devra payer et apprendre de ses erreurs . » Toutefois, le numéro 10 du PSG a également été accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'égard d'Hiroki Sakai.

«Je connais Neymar, c'est quelqu'un qui n'a jamais proféré d'insultes racistes»