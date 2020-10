Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 1 octobre 2020 à 21h45 par D.M.

Arrivé au PSG durant le dernier mercato estival, Keylor Navas n’a pas écarté l’idée de terminer sa carrière au sein du club parisien.

Après cinq ans passés au Real Madrid et de nombreux titres remportés, Keylor Navas a décidé de rejoindre le PSG durant le dernier mercato estival. Recruté contre un chèque de 15M€, le portier costaricien a apporté son expérience et a tout de suite fait l’unanimité au sein du vestiaire parisien. Performant sur le terrain, Keylor Navas n’hésite pas à glisser de précieux conseils à ses coéquipiers. Une belle histoire qui pourrait durer. Sous contrat jusqu’en 2023, le portier de 33 ans se plait au PSG et envisage de terminer sa carrière à Paris comme il l'a indiqué ce jeudi.

« Terminer ma carrière à Paris ? Oui »