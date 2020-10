Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria aurait un objectif clair pour cette fin de mercato !

Publié le 1 octobre 2020 à 21h00 par T.M.

Alors que le mercato fermera ses portes le 5 octobre prochain, cela pourrait encore bouger à l’OM. Et dans l’esprit de Pablo Longoria, l’objectif serait clair.

Compte tenu de la situation financière de l’OM, dont les comptes sont dans le rouge, on prédisait un mercato très compliqué pour les Phocéens. Or, aujourd’hui, André Villas-Boas peut afficher un large sourire. En effet, espérant 4 recrues, le Portugais a été entendu avec les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique. Alors que cela pourrait ne pas s’arrêter là dans le sens des arrivées, en ce qui concerne les départs, Villas-Boas n’a perdu aucun joueur pour le moment. De bon augure donc pour disputer la Ligue des Champions. Néanmoins, il reste encore quelques jours sur le marché et dégraisser l’effectif de l’OM serait la priorité de la direction actuellement.

Vendre plutôt que d’acheter !