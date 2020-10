Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un obstacle à 40M€ pour la nouvelle piste de Longoria !

Publié le 1 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

En quête d’un ultime renfort au milieu de terrain, l’OM pisterait Mattéo Guendouzi. Cependant, Arsenal ne serait pas tout à fait enclin de le laisser partir en prêt.

D’ici le lundi 5 octobre, soit la clôture du mercato estival, l’OM prévoirait d’injecter du sang neuf dans l’entrejeu de l’effectif d’André Villas-Boas. Malgré l’arrivée de Pape Gueye, les dirigeants phocéens auraient des vues sur Mattéo Guendouzi, plus désiré du côté d’Arsenal et n'entrant plus dans les plans de l’entraîneur Mikel Arteta. Mais pour recruter Guendouzi, l’OM devra mettre la main à la poche.

Arsenal ne cherche pas un prêt et demande une grosse somme pour Guendouzi