PSG/OM - Polémique : Neymar, Alvaro... Le verdict suscite certaines indignations !

Publié le 1 octobre 2020 à 18h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse, Patrick Vieira n’a pas caché sa colère après le verdict de la Commission de discipline de la LFP qui a décidé de n'affliger aucune sanction à Neymar et Alvaro Gonzalez.

Cela faisait longtemps qu’un Classico n’avait pas autant fait parler. Organisé le 13 septembre dernier, la rencontre opposant le PSG à l’OM continue de faire réagir. Et pour cause, ce match entre les deux rivaux historiques a été marqué par la polémique entourant Neymar et Alvaro Gonzalez. Le Brésilien n’avait pas caché sa colère à l'issue de ce rendez-vous puisqu’il avait accusé le défenseur d’avoir tenu des propos racistes. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là puisque l’attaquant du PSG aurait également prononcé des propos homophobes, mais aussi des insultes à caractère racistes à l'encontre d'Hiroki Sakai. Ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP se réunissait afin de statuer sur cette affaire Neymar/Alvaro Gonzalez. Estimant ne pas avoir suffisamment de preuves pour trancher, elle a décidé de ne sanctionner aucun joueur, alors qu’ils risquaient pourtant jusqu’à dix matchs de suspension. Un dénouement qui semble satisfaire les deux équipes. « L’Olympique de Marseille se satisfait de la décision rendue ce soir par la commission de discipline s’agissant d’Alvaro Gonzalez. Alvaro n’est pas raciste, toute accusation portée à son encontre sur ce sujet est injuste et infondée » a indiqué l’OM par le biais d’un communiqué. De son côté, Thomas Tuchel était ravi de compter sur Neymar pour les prochaines échéances : « J'étais très heureux, On cumule déjà 14 matchs de suspension sur ce match conte Marseille. On a eu peur de devoir joueur sans Neymar pendant quelques semaines. Je me sens très heureux » a déclaré l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Vieira ne mâche pas ses mots et s'en prend à Le Graët