Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Neymar, Alvaro… L’OM valide la décision de la LFP !

Publié le 30 septembre 2020 à 22h45 par La rédaction

La commission de discipline de la LFP a annoncé ce mercredi l’absence de sanctions pour Neymar et Alvaro Gonzalez. Dans la foulée du verdict, l’OM a réagi à la décision par un communiqué.

Le couperet tant attendu est enfin tombé, ce mercredi soir, et la décision risque de faire parler. Soupçonnés d’avoir proféré des injures racistes lors du Classique PSG-OM de la 3e journée de ligue 1, Neymar et Alvaro Gonzalez n’écoperont d’aucune sanction de la part de la commission de discipline de la LFP, en raison d’une absence d’éléments suffisamment probants pour pénaliser les deux joueurs. Alors que les deux supposés fautifs risquaient une suspension pouvant aller jusqu’à 10 matchs, la nouvelle est une véritable bouffée d’air pour les clubs respectifs.

« Alvaro n’est pas raciste »