OM : L’inquiétant constat de Villas-Boas !

Publié le 27 septembre 2020 à 8h40 par La rédaction

Comme face au LOSC, l’OM a arraché le match nul contre Metz (1-1) au bout du temps additionnel. Une performance décevant qui ne convainc vraiment pas André Villas-Boas.