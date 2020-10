Foot - OM

PSG/OM - Clash : L’énorme mise au point d’Alvaro Gonzalez après les accusations de Neymar !

Publié le 6 octobre 2020 à 11h30 par T.M.

Pour Alvaro Gonzalez, les derniers jours n’ont pas été faciles, lui qui a été accusé de racisme par Neymar en marge du dernier Classico. Des accusations qui ont de grosses répercussions sur le joueur de l’OM, qui en dit plus ce mardi.

Finalement, la polémique entre Neymar et Alvaro Gonzalez n’aura abouti à aucune sanction. En effet, alors que le joueur de l’OM était accusé de propos racistes par la star du PSG, la décision de la LFP était très attendue alors que l’affaire avait pris une énorme ampleur. Toutefois, après s’être réunie pour statuer cette cette polémique, la commission de discipline de la Ligue n’a pris prononcé aucune sanction, estimant ne pas voir assez d’éléments pour trancher. On en restera donc là entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Du côté de l’OM, après ce verdict, on a affiché son soulagement. Mais malgré cette fin, cette affaire a tout de même eu de grosses répercussions sur le défenseur espagnol et son entourage, qui ont dû faire face à de nombreuses menaces. Et ce mardi, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Alvaro Gonzalez est revenu sur ces moments compliqués.

« C’était difficile »