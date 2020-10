Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Neymar, racisme... Alvaro Gonzalez s'apprête à contre-attaquer !

Publié le 2 octobre 2020 à 10h45 par A.M.

Alors que la Commission de discipline de la LFP a décidé de n'infliger aucun sanction à Alvaro Gonzalez et à Neymar, le défenseur de l'OM envisagerait d'attaquer en justice la star du PSG.

Depuis mercredi soir, on connaît enfin l'issue de l'affaire Neymar/Alvaro. En effet, alors que le numéro 10 du PSG accusait le défenseur de l'OM de lui avoir lancé des insultes racistes durant le Classique du 13 septembre dernier, la Commission de discipline a estimé qu'elle n'était pas en possession de suffisamment d'éléments pour aller dans le sens de l'un ou de l'autre. Résultat, Neymar, qui a également été accusé d'avoir tenu des propos homophobes, et Alvaro Gonzalez n'ont écopé d'aucune sanction. Un soulagement pour l'Espagnol. « Le cauchemar est en partie terminé avec une décision plus que méritée. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais raciste. Merci beaucoup à l'OM pour la confiance et la loyauté. Et merci aux supporters pour leur énorme soutien. On se retrouve sur le terrain », écrivait-il sur son compte Twitter .

Alvaro pourrait porter plainte contre Neymar