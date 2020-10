Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Neymar, racisme... Alvaro Gonzalez sort du silence après l'annonce de la LFP !

Publié le 1 octobre 2020 à 9h15 par A.M.

La Commission de discipline a enfin rendu son verdict dans l'affaire Neymar/Alvaro Gonzalez. Les deux joueurs n'ont écopé d'aucune sanction, ce qui soulage le défenseur espagnol de l'OM.

Voilà plus de deux semaines que l'affaire fait grand bruit et connaît de multiples rebondissement. Le 13 septembre dernier, lors du choc entre le PSG et l'OM, Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez d'avoir tenu des propos racistes à son égard. Depuis, plusieurs experts en lecture labiale se sont penchés sur les images du match devinant pour certains l'utilisation du mot « mono », « singe » en espagnol, par le défenseur espagnol ou des insultes à caractère homophobes de la star brésilienne. Et pourtant, la Commission de discipline de la LFP, qui s'est réunie mercredi soir, a estimé de ne pas avoir suffisamment de preuves en sa possession pour trancher. Par conséquent, aucun des deux joueurs n'a été sanctionné.

«Une décision plus que méritée»

Un dénouement qui ne manquera pas de faire réagir et d'être commenté. De son côté, Alvaro Gonzalez a affiché son soulagement. « Le cauchemar est en partie terminé avec une décision plus que méritée. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais raciste. Merci beaucoup à l'OM pour la confiance et la loyauté. Et merci aux supporters pour leur énorme soutien. On se retrouve sur le terrain », écrit le défenseur espagnol sur son compte Twitter .