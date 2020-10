Foot - OM

PSG/OM - Clash : Alvaro Gonzalez en remet une couche sur son affaire avec Neymar !

Publié le 6 octobre 2020 à 8h45 par T.M.

Lors du dernier Classico, une grosse polémique a fait parler avec les accusations de racisme de Neymar à l’encontre d’Alvaro Gonzalez. Une affaire de nouveau évoquée par le défenseur de l’OM.

Après de longues années de disette, l’OM a enfin réussi à retrouver la victoire contre le PSG. Alors que les joueurs d’André Villas-Boas ont remporté le dernier Classico, le résultat est passé au second plan à cause des différentes polémiques lors de ce match. La principale, les accusations de racisme de Neymar à l’encontre d’Alvaro Gonzalez. Alors que cette affaire a fait énormément parler, la LFP, faute d’éléments à charge, a décidé de ne prendre aucune sanction contre le joueur du PSG ou celui de l’OM. Alors qu’Alvaro Gonzalez avait toujours assuré qu’il n’était pas raciste, l’Espagnol est revenu sur cet épisode.

« J’ai été supérieur à Neymar sur ce match »