Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Cet entraîneur de Ligue 1 s’en prend à… Dimitri Payet !

Publié le 1 octobre 2020 à 23h45 par La rédaction

Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour statuer sur l’affaire Nermar/Alvaro. Alors que les deux joueurs ne seront pas sanctionnés, le Classico fait encore parler de lui parmi les personnalités de Ligue 1.

Le Classico PSG-OM ne finit plus de faire parler de lui ! Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict dans l’affaire des supposés propos racistes d’Alvaro Gonzalez à l’encontre de Neymar, et de ce dernier envers Hiroki Sakaï. Faute d’éléments suffisamment probants, le gendarme de la Ligue 1 n’a appliqué aucune sanction. Une décision inattendue qui n’a pas tardé à faire réagir différents acteurs du football français. Parmi eux, l’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff. Le coach des Canaris jette la pierre à celui qui avait fait monter la pression bien avant le match : Dimitri Payet.

« Une animosité idiote entre Paris et Marseille »