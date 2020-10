Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet attaquant a attendu Leonardo jusqu’à la dernière minute...

Publié le 8 octobre 2020 à 0h45 par A.C.

Plus dans les plans de Gennaro Gattuso au Napoli, Arkadiusz Milik a espéré pouvoir trouver un autre club, au cours de ce mercato.

Avec le départ d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le Paris Saint-Germain a recherché un attaquant cet été. Plusieurs pistes ont été évoquées et Leonardo aurait notamment tâté le terrain en Serie A, comme à son habitude. Une des occasions du PSG aurait ainsi pu être Arkadiusz Milik. En fin de contrat avec le Napoli, le Polonais aurait été proposé au PSG, mais également à l’Atlético de Madrid, à l’AS Roma ou encore à la Juventus. Finalement, il n’a rejoint aucun de ces clubs...

« Milik espérait rejoindre le PSG »