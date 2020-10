Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kean, Pereira... Ménès valide totalement le recrutement de Leonardo !

Publié le 7 octobre 2020 à 23h45 par A.D.

Dans les derniers instants du mercato estival, Leonardo est parvenu à boucler les arrivées de Moise Kean et de Danilo Pereira. Interrogé sur ces deux opérations, Pierre Ménès a estimé que le directeur sportif du PSG avait réalisé deux excellents coups.

En toute fin de mercato, Leonardo s'est montré très actif. Pour que la formation de Thomas Tuchel soit la plus compétitive possible cette saison, le directeur sportif du PSG a réalisé plusieurs coups de dernières minutes. Ainsi, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha ont rejoint les rangs parisiens après Alexandre Letellier et Alessandro Florenzi. Interrogé dans Pierrot Face Cam (Canal +), Pierre Ménès a tenu à féliciter Leonardo et le PSG pour les recrutements de Moise Kean et de Danilo Pereira.

«C'est vraiment le joueur et le profil qu’il manquait au PSG»