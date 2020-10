Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opération avec le Qatar pour la doublure de Mauro Icardi ?

Publié le 7 octobre 2020 à 11h30 par T.M.

Alors que Moise Kean a été prêté par Everton, le PSG ne dispose pas d’option d’achat pour conserver l’Italien. A l’issue de la saison, le buteur retournera donc chez les Toffees, mais pour seconder Mauro Icardi, le club de la capitale pourrait déjà avoir une idée en montant une énorme opération du côté du Qatar. Explications.

Cet été, le PSG a vu Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting partir au terme de leur contrat. Thomas Tuchel a ainsi démarré la saison avec Mauro Icardi et le jeune Arnaud Kalimuendo comme réels buteurs. Aux yeux de l’entraîneur parisien, recruter un nouvel avant-centre était ainsi une priorité. Et alors que le mercato parisien a occasion certaines tensions entre l’Allemand et Leonardo, ce dernier a tout de même fini par donner ce qu’il voulait à son entraîneur. En effet, dans les dernières heures du marché des transferts, cela s’est activé au PSG avec notamment l’arrivée de Moise Kean. Annoncé comme l’un des plus grandes promesses du football italien, l’attaquant de 20 ans va tenter de se relancer après une saison compliquée à Everton. Toutefois, l’aventure au PSG ne durera qu’un an. En effet, Kean est prêté par les Toffees pour la saison et aucune option n’aurait été négociée entre les deux clubs. L’été prochain, le dossier de la doublure de Mauro Icardi reviendra donc sur la table.

Un montage colossal se prépare ?