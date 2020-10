Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a joué un rôle pour ce transfert surprise !

Publié le 7 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Ce lundi, Leonardo a surpris tout le le monde en faisant venir Rafinha au PSG. Un transfert notamment influencé par un certain Neymar.

Suite aux arrivées de Moise Kean et Danilo Pereira, ce dimanche et lundi, au PSG, on pensait que Leonardo allait en rester là. Toutefois, dans les dernières du mercato, le directeur sportif parisien a réservé une surprise dont personne ne s’attendait. En effet, Leonardo a réussi à négocier l’arrivée de Rafinha en provenance du FC Barcelone, et contre aucune indemnité de transfert. Peu après minuit, le PSG a ainsi officialisé l’arrivée du milieu de terrain brésilien pour 3 saisons. Et dans ses premiers propos accordés aux médias du club, Rafinha n’a pas manqué de souligner le rôle de Neymar, son compatriote et ancien coéquipier en Catalogne.

« Ils m’ont beaucoup parlé en bien de ce club »