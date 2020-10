Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tout raté en fin de mercato !

Publié le 7 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

En difficulté financière, le FC Barcelone a connu un mercato très compliqué qui s'est conclu de manière catastrophique. Explications.

Lourdement handicapé par la crise financière, le FC Barcelone a vécu un mercato plus que compliqué. Après avoir accueilli Francisco Trincao et Pedri, dont les transferts étaient bouclés depuis plusieurs mois, le Barça a vendu Arthur à la Juventus pour récupérer Miralem Pjanic afin d'équilibrer ses compte. Une transaction dont l'intérêt était bien plus économique que sportif. Par la suite, le club blaugrana était très attendu notamment suite à l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc qui a rapidement fixé ses priorités. Mais avant cela, il a fallu géré le feuilleton Lionel Messi. La star argentin a réclamé son départ et pensait pouvoir activer une clause afin de partir libre, ce à quoi la direction catalane s'est opposée. Voulant éviter une bataille judiciaire avec le Barça, Lionel Messi a donc abdiqué après une semaine très agité durant la fin du mois d'août. Et par la suite, le mercato du FC Barcelone a viré à la catastrophe.

Une gestion qui intrigue...