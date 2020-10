Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Thiago Silva… Les origines des tensions entre Leonardo et Tuchel !

Publié le 4 octobre 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que les tensions entre Leonardo et Thomas Tuchel ont éclaté au grand jour cette semaine, la mésentente entre les deux hommes forts du PSG ne daterait pas d’hier. Et pour cause, la relation entre les deux hommes aurait commencé à se détériorer en août dernier à Lisbonne.

En dépit de leurs nombreux démentis, Thomas Tuchel et Leonardo ne peuvent désormais plus nier que leur relation n’est pas au beau fixe. Depuis le retour de l’Italo-brésilien au PSG, il est fréquemment annoncé dans la presse que les deux hommes forts de Paris ne s’entendent pas à merveille, et cela d’autant plus que le second aimerait remplacer le premier sur le banc du club de la capitale par Massimiliano Allegri. Et cette semaine, leur conflit a éclaté au grand jour. Présent en conférence de presse jeudi, Thomas Tuchel a remis en question la gestion du mercato de Leonardo, le technicien allemand fustigeant le manque d’arrivées et le fait que trop de joueurs quittent le PSG en fin de contrat, ne rapportant donc aucune liquidité au club. Bien évidemment, cette attaque fut peu du goût de l’ancien dirigeant de l’AC Milan, qui a publiquement remis à sa place on entraîneur après la victoire 6-1 du PSG face à Angers ce vendredi. Rappelant le contexte financier délicat actuellement, Leonardo a jugé que cette sortie de Thomas Tuchel était inappropriée et a expliqué qu’il était impossible de dire que l’effectif parisien s’était affaibli cet été. Ne voulant pas se prononcer sur d’éventuelles sanctions à l’encontre de l’ancien coach du Borussia Dortmund, le directeur sportif parisien a tout simplement expliqué que l’affaire allait être réglée en interne.

Thomas Tuchel et Leonardo en désaccord au sujet de Mauro Icardi et de Thiago Silva !