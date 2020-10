Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Thomas Tuchel plus que jamais menacé ?

Publié le 3 octobre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

En conflit ouvert avec Leonardo, Thomas Tuchel peut commencer à s'inquiéter pour son avenir à moyen terme sur le banc du PSG alors que son contrat prend fin en juin 2021.

Cette fois-ci, le ton monte au Paris Saint-Germain. Vexé par les propos de Thomas Tuchel qui n'a pas hésité à se plaindre du mercato parisien, Leonardo n'a pas caché son agacement et a recadré son entraîneur vendredi soir : « On n'a pas aimé la déclaration. Le club ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. On vit actuellement une situation très grave, et pas seulement dans le football. Ne pas comprendre cette situation... On n'a pas aimé. On va voir en interne comment on va faire, mais là c'est très clair. De tout temps, au sein du club, quand quelqu'un n'est pas content c'est très clair, on parle et il n'y a aucun souci, c'est facile. S'il (Tuchel, NDLR) décide de rester, il se doit de respecter la politique sportive et les règles internes ». Une sortie qui n'est pas anodine pour l'avenir de l'entraîneur du PSG qui semble presque poussé au départ par Leonardo.

Dans ces conditions, difficile d'envisager une prolongation

Il faut dire que ce n'est un secret pour personne, Thomas Tuchel n'est pas un choix de Leonardo qui aime travailler avec ses hommes et qui a déjà contacté Massimiliano Allegri comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Et désormais, la cohabitation entre les deux hommes semble s'être envenimée au point d'atteindre peut-être le point de non retour. Dans ces conditions, il semble inenvisageable, comme l'explique RMC Sport , qu'une prolongation de contrat soit offerte à Thomas Tuchel ce qui signifierait un départ inéluctable en fin de saison compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. Une victoire en Ligue des Champions pourrait sauver l'Allemand tandis que l'arrivée d'un ou deux renforts permettrait d'apaiser les tensions au moins temporairement. Mais dans le cas contraire, les deux hommes peuvent-ils encore cohabiter ? Cela sera en tout cas être une nécessité puisqu'un licenciement semble impossible tandis que Thomas Tuchel ne semble pas avoir l'intention de démissionner.

