Mercato - PSG : Rafinha, une excellente opération financière pour le PSG et Barcelone !

Publié le 7 octobre 2020 à 15h30 par T.M.

Dans les dernières heures du mercato, Leonardo a réussi à boucler l’arrivée de Rafinha en provenance du FC Barcelone. Un renfort qui n’a rien coûté au PSG, l’opération est donc excellente pour le club de la capitale, mais elle l’est tout autant pour les Blaugrana. Explications.

Après avoir réglé les arrivées de Moise Kean et de Danilo Pereira, Leonardo a finalement sorti un dernier tour de son chapeau. Alors que Thomas Tuchel attendait des renforts au PSG, il a été gâté durant le dernier jour du mercato puisqu’à la surprise générale, l’Allemand a également vu Rafinha débarquer en provenance du FC Barcelone. Alors que le milieu de terrain brésilien était revenu d’un prêt au Celta Vigo, il n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman. En Catalogne, on a donc cherché à se séparer de Rafinha, demandant dans un premier temps les 16M€ de la clause libératoire du frère de Thiago Alcantara. Finalement, les chiffres du transfert au PSG sont très éloignés de ce montant. En effet, Rafinha débarquerait contre 0€, mais des bonus pouvant monter jusqu’à 3M€ auraient été négociés entre les deux clubs, de même que 35% d’une future revente pour le Barça. N’ayant pas d’énormes moyens cet été, Leonardo boucle donc une fin de mercato sans débourser le moindre euro. Forcément, l’arrivée du Brésilien apparait comme une très jolie affaire et bien que le FC Barcelone ne récupère pas immédiatement d’argent de ce départ, les Catalans peuvent aussi avoir le sourire…

Un poids en moins dans les finances !