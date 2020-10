Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria snobé par une pépite de Manchester United !

Publié le 7 octobre 2020 à 14h45 par T.M.

Alors que l’OM a terminé ce marché des transferts avec 5 recrues, cela aurait pu être plus. Toutefois, Pablo Longoria a rencontré quelques échecs, comme avec Aliou Traoré, qui a préféré filer à… Caen.

A 19 ans, Aliou Traoré est perçu par certains comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Un talent repéré par Manchester United, qui l’a fait signer en 2017 alors que le milieu de terrain évoluait alors à Sarcelles. Passé par le centre de formation du PSG, Traoré doit désormais jouer au plus haut niveau pour continuer à se développer. Alors que cela semble être bouché chez les Red Devils, le Français a fait son retour cet été dans l’Hexagone, étant prêté du côté de Caen. L’actuel protégé de Pascal Dupraz va donc faire ses classes en Normandie, en Ligue 2, bien que cela aurait pu être en Ligue 1 du côté de l'OM.

Longoria l’apprécie énormément !