Foot - Mercato

Mercato : Cavani fait face à une première grosse galère en Angleterre !

Publié le 7 octobre 2020 à 14h00 par B.C.

Libre de tout contrat, Edinson Cavani a finalement décidé de rejoindre Manchester United. Alors qu'il pensait que sa situation était réglée, l'attaquant uruguayen fait déjà face à un premier problème dans son nouveau club.

Sans contrat depuis le 30 juin dernier, Edinson Cavani a enfin trouvé un club dans les derniers instants du mercato. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'est engagé pour une saison, plus une en option, à Manchester United, l'occasion pour lui de découvrir la Premier League à 33 ans. Dans sa nouvelle équipe, Edinson Cavani arborera le mythique numéro 7 des Red Devils , porté avant lui par George Best, Eric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo. Cependant, il faudra encore attendre un peu avant de voir Cavani à l'action...

Cavani en quatorzaine forcée !