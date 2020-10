Foot - Mercato

Mercato : Edinson Cavani fait une révélation fracassante !

Publié le 7 octobre 2020 à 1h00 par A.D.

Sans club depuis la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani a mis plusieurs mois avant de trouver preneur et de signer à Manchester United. Comme l'a révélé El Matador, son sort aurait pu être totalement différent, puisqu'il a songé à prendre sa retraite sportive à cause du coronavirus.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Edinson Cavani a décidé de quitter le PSG avant la fin de la campagne en Ligue des Champions. Malgré son départ prématuré, El Matador a dû attendre ce lundi et le dernier jour du mercato estival pour trouver un nouveau club. Alors qu'il vient de s'engager en faveur de Manchester United, l'international uruguayen a fait une énorme révélation. Lors d'un entretien accordé à la radio uruguayenne Otra Cabeza , Edinson Cavani a avoué qu'il aurait pu prendre sa retraite sportive cet été à cause du coronavirus.

«Bien sûr, j'ai songé à l'idée d'arrêter le football»