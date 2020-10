Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mitroglou aurait lâché une confidence en interne sur son avenir !

Publié le 7 octobre 2020 à 0h15 par T.M.

Si Bouna Sarr et Maxime Lopez ont quitté l’OM lors du dernier jour du mercato, cela n’a pas été le cas pour Kostas Mitroglou. Si une résiliation de contrat pourrait intervenir, cela pourrait ne pas être pour tout de suite.

Finalement, il aura fallu attendre le dernier jour du mercato pour assister aux ventes de l’OM. Ainsi, on a notamment vu Bouna Sarr filer du côté du Bayern Munich. Dans ces dernières heures du marché, Maxime Lopez a lui aussi fait ses valises, étant prêté avec option d’achat à Sassuolo. Ayant réussi à se séparer de quelques joueurs, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria se retrouvent toutefois toujours avec certains indésirables sur les bras. C’est le cas pour Kostas Mitroglou, toujours sous contrat jusqu’en 2021. Revenu de prêt cet été, le Grec a immédiatement été mis de côté en attendant qu’une porte de sortie soit trouvée. Cela n’a finalement pas été le cas avant la fin du mercato. A quoi faut-il désormais s’attendre pour Mitroglou ?

Mitroglou encore loin d’être parti…