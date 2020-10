Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une menace est clairement identifiée pour l’avenir de Thauvin !

Publié le 7 octobre 2020 à 16h30 par T.M.

Le mercato ayant refermé ses portes, Florian Thauvin est toujours à l’OM. Toutefois, sur la Canebière, on ne peut pas se permettre de souffler pour l’international français puisque son avenir demeure toujours incertain. Et les Phocéens peuvent craindre le pire. Thauvin est dans sa dernière année et pourrait donc être libre l’été prochain. De quoi intéresser certains cadors européens.

Absent la saison dernière à cause de pépins physiques, Florian Thauvin est désormais bien disponible pour André Villas-Boas et l’OM. D’ailleurs, depuis le début de la saison, le champion du monde est en grande forme. Désormais, il va falloir continuer sur cette lancée en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Cette saison, Thauvin évoluera bel et bien sous le maillot de l’OM, bien que certains doutes étaient apparus sur la continuité de l’international français. En effet, le Marseillais n’a plus qu’un an de contrat et la porte aurait pu s’ouvrir durant les derniers jours du mercato si une offre satisfaisante était arrivée sur le bureau de la direction phocéenne. Cette proposition n’est finalement pas arrivée, bien qu’il avait notamment été question d’une possible tentative du Milan AC pour récupérer Florian Thauvin avant la fermeture du marché des transferts. A 27 ans, l’ailier d’André Villas-Boas va donc connaitre une nouvelle saison sur la Canebière, qui pourrait aussi bien être la dernière. En effet, les discussions pour une éventuelle prolongation ne sont pas encore vraiment avancées, de quoi rendre possible un départ libre l’été prochain.

« Il est apprécié »