Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin laisse encore planer le doute sur son avenir !

Publié le 3 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Florian Thauvin a une nouvelle fois laissé planer le doute au sujet de son avenir alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain.

« Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club ». Il y a quelques jours, Florian Thauvin n'écartait pas l'hypothèse d'un départ libre de l'OM. Et pour cause, son contrat arrive à échéance en juin prochain, et pour le moment, une prolongation ne semble pas à l'ordre du jour. Relancé sur son avenir à l'occasion de son passage devant les médias, le Champion du monde jette un nouveau froid sur son futur.

«Je suis là aujourd’hui. Demain on ne sait jamais»