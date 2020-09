Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin est prêt à prendre une énorme décision pour son avenir !

Publié le 26 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat dans un an, Florian Thauvin ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais une chose est sûre, il n'écart aucune option pour son futur.

Alors que son contrat prend fin en juin prochain, Florian Thauvin n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation de la part de l'OM, comme le10sport vous le révélait déjà en exclusivité au mois de juin. Et malgré l'arrivée de Pablo Longoria au poste de directeur du football, le Champion du monde n'a toujours rien reçu. Une situation qui le pousse à envisager un départ libre à l'issue de la saison « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club », confie-t-il dans les colonnes de L'Equipe . Et si jamais cela arrivait, Florian Thauvin a déjà une idée pour son avenir et se tourne vers l'étranger.

L'OM ou l'étranger pour Thauvin