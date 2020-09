Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Leonardo est incité à se séparer d'un «boulet» !

Publié le 26 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Contraint de vendre avant le 5 octobre, le PSG doit absolument se séparer de Julian Draxler selon Stéphane Bitton.

Bien décidé à vendre plusieurs joueurs avant la fin du mercato, Leonardo a notamment ciblé Julian Draxler. Sous contrat jusqu'en juin 2021 au PSG, l'international allemand ne sera pas retenu cet été, mais encore faut-il qu'un club se manifeste concrètement, ce qui n'est pas encore le cas. Et surtout, il va falloir convaincre Julian Draxler de quitter le PSG alors qu'il adore la ville de Paris et son salaire n'est pas à la porté de tous les clubs. C'est la raison pour laquelle Stéphane Bitton n'hésite pas à qualifier l'Allemand de « boulet ».

«Le PSG a lui aussi son boulet : c’est Julian Draxler»