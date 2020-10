Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric prend position pour l'avenir de Zidane !

Publié le 6 octobre 2020 à 22h00 par A.D.

Malgré son grand palmarès avec le Real Madrid, Zinedine Zidane n'a de cesse d'être discuté. Interrogé sur l'avenir de son coach, Luka Modric a confié qu'il espérait le voir faire une carrière à la Sir Alex Ferguson ou à la Arsène Wenger au sein du club merengue.

Depuis son retour au Real Madrid, Zinedine Zidane a vu son avenir être remis en question à plusieurs reprises. Alors qu'il a offert un nouveau titre en Liga au club merengue, le coach français s'est offert un sursis, mais sa situation pourrait être de nouveau mise en péril en cas de nouvelle contre-performance. Lors d'un entretien accordé à El Partidazo de COPE , Luka Modric s'est livré sur l'avenir de Zinedine Zidane. Comme l'a affirmé le milieu croate de 35 ans, il aimerait voir son entraineur rester encore de longues années au Real Madrid.

«Zidane peut continuer comme Ferguson et Wenger au Real Madrid»